Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый вид общественного транспорта появится в Астане

В Астане появится новый вид общественного транспорта — скоростные автобусы. Об этом 9 сентября 2025 года рассказала и.о. руководителя ТОО «НИПИ “Астанагенплан” Акмарал Темирова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В соответствии с генпланом, как пишет Kazinform, долю астанчан, пользующихся общественным транспортом, планируется довести с 41% до 71%.

Чтобы достичь этой цели, в столице появится новый вид общественного транспорта — скоростные автобусы. Для них будут выделены специальные полосы.

Что это даст?

Будут построены новые остановки. Увеличится количество автобусов. Будут выделены специальные полосы движения. Снизится нагрузка на магистрали с интенсивным движением транспорта. Новые автобусы будут просторными и комфортными, это даст возможность перевозить больше пассажиров.

Отмечается, что генплан Астаны до 2035 года находится на стадии согласования. Ожидается, что оно завершится до конца года.