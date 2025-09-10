Новый вид общественного транспорта появится в Астане

В соответствии с генпланом, как пишет Kazinform, долю астанчан, пользующихся общественным транспортом, планируется довести с 41% до 71%.
Чтобы достичь этой цели, в столице появится новый вид общественного транспорта — скоростные автобусы. Для них будут выделены специальные полосы.
Что это даст?
Будут построены новые остановки. Увеличится количество автобусов. Будут выделены специальные полосы движения. Снизится нагрузка на магистрали с интенсивным движением транспорта. Новые автобусы будут просторными и комфортными, это даст возможность перевозить больше пассажиров.
Отмечается, что генплан Астаны до 2035 года находится на стадии согласования. Ожидается, что оно завершится до конца года.