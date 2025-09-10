Ричмонд
В минприроды прокомментировали ситуацию с резким обмелением реки Дон

Эксперты обсудят меры по спасению рек Ростовской области от маловодья.

Источник: Комсомольская правда

Река Дон мелеет: неутешительный факт констатировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Проблема признана серьезной и требует системного решения.

— Этой весной реки не дождались полноценного половодья. Обычно оно дает 70−80 процентов годового объема воды. В этом году паводка почти не было. Почва не получила достаточной влаги, русла обмелели, некоторые полностью пересохли. Такая ситуация сложилась не только в Ростовской области, но и в соседних регионах, — объяснили специалисты минприроды Дона.

Уточняется, что 17 сентября состоится специальное совещание с учеными. Они обсудят меры помощи рекам в условиях маловодья. Все предложения экспертов будут учтены при принятии решений.