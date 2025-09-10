Польские военные рассказали, что сбили нарушившие воздушное пространство дроны

Польские вооружённые силы заявляют, что им якобы удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство страны. Информация об этом поступила от пресс-службы польского военного ведомства.
«Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были сбиты», — говорится в сообщении оперативного командования родов вооруженных сил Польши.
Нужно отметить, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что якобы несколько БПЛА нарушили воздушное пространство Польши и были уничтожены. Он рассказал об этом в своем аккаунте соцсети X.
Польские и союзные войска с помощью радаров вели наблюдение за десятками объектов. Сейчас ведётся работа по определению их местоположения и возможных мест падения.
Ранее KP.RU сообщил, что несколько аэропортов Польши были закрыты якобы из-за угрозы пролёта БПЛА над воздушной гаванью. Сейчас оперативные службы работают над восстановлением графика полётов.