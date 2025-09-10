Ричмонд
Польские военные рассказали, что сбили нарушившие воздушное пространство дроны

Подробности перехвата БПЛА польскими военными не приводятся.

Источник: Комсомольская правда

Польские вооружённые силы заявляют, что им якобы удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство страны. Информация об этом поступила от пресс-службы польского военного ведомства.

«Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были сбиты», — говорится в сообщении оперативного командования родов вооруженных сил Польши.

Нужно отметить, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что якобы несколько БПЛА нарушили воздушное пространство Польши и были уничтожены. Он рассказал об этом в своем аккаунте соцсети X.

Польские и союзные войска с помощью радаров вели наблюдение за десятками объектов. Сейчас ведётся работа по определению их местоположения и возможных мест падения.

Ранее KP.RU сообщил, что несколько аэропортов Польши были закрыты якобы из-за угрозы пролёта БПЛА над воздушной гаванью. Сейчас оперативные службы работают над восстановлением графика полётов.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
