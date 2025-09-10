В Актобе на пять дней отключат горячую воду

Отметим, что в этом году жителям Актобе потребуется 19 187 тонн угля. На железнодорожных тупиках в наличии 1 700 тонн угля (41-й разъезд — 1 680 тонн, Кандыагаш — 20 тонн). Цена варьируется от 19 500 до 26 000 тенге за тонну.