В Актобе на пять дней отключат горячую воду

АО «Актобе ТЭЦ» и АО «Aqtobe su-energy group» завершают подготовку к зиме. В связи с этим текущее состояние трубопроводов будет проверено повторно.
С 10 по 15 сентября АО «Актобе ТЭЦ» проведёт гидравлические испытания. АО «Aqtobe su-energy group» 14−15 сентября продолжит испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Горячая вода начнёт подаваться постепенно с 16 сентября.
Отметим, что в этом году жителям Актобе потребуется 19 187 тонн угля. На железнодорожных тупиках в наличии 1 700 тонн угля (41-й разъезд — 1 680 тонн, Кандыагаш — 20 тонн). Цена варьируется от 19 500 до 26 000 тенге за тонну.