Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого, поделился с РИА Новости планами возможного переезда в Россию. Он сообщил, что предпочел бы жить в Москве. При этом он высоко оценил Волгоград и Санкт-Петербург, отметив их особую атмосферу и культурное значение.
По словам Пьера де Голля, Москва привлекательна для него не только как столица, но и как возможность для получения хорошего образования его детьми. Он особо выделил известные московские школы, названные в честь Шарля де Голля и Ромена Роллана, которые обеспечивают высокий уровень обучения.
Кроме того, Пьер де Голль с теплотой говорил о Волгограде, подчеркивая, что этот город воплощает дух русского сопротивления. Он отметил глубину и искренность местных жителей, которые произвели на него и его супругу сильное впечатление. Также де Голль упомянул Санкт-Петербург, где, по его словам, богатая культурная жизнь с множеством театральных постановок делает город особенно привлекательным.
Накануне Пьер де Голль сообщил, что хотел бы получить российское гражданство. Он считает, что это важно для будущего его детей.