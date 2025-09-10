Кроме того, Пьер де Голль с теплотой говорил о Волгограде, подчеркивая, что этот город воплощает дух русского сопротивления. Он отметил глубину и искренность местных жителей, которые произвели на него и его супругу сильное впечатление. Также де Голль упомянул Санкт-Петербург, где, по его словам, богатая культурная жизнь с множеством театральных постановок делает город особенно привлекательным.