Российские военные улучшили украинские мины «Пенал» и «Пряник»

Российские военнослужащие улучшили украинские мины «Пенал» и «Пряник», рассказал РИА Новости командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным Чекист.
В «Пенале», который сбрасывается с FPV-квадрокоптера, бойцы ВС РФ доработали боевую часть, а в «Прянике» «убрали недостатки», из-за которых мина могла сработать, просто ударившись о дерево или об асфальт, — теперь боеприпас отрабатывает только по необходимой цели.
Украинские военные не смогут узнать о российских доработках в случае с «Пряником», отметил Чекист, так как эту мину нельзя разминировать.
«До сих пор они не смогли вскрыть ее и посмотреть, что находится внутри. Данный боеприпас не разминируется, он только взрывается. Его невозможно обезвредить. Сама ценность в том, что также это не даст ВСУ скопировать наш образец», — заключил собеседник информагентства.
К слову, ранее сообщалось, что специалисты российского Центра спецназначения «Барс-Сармат» получили для изучения украинский безэкипажный катер, который был перехвачен при попытке ВСУ атаковать Крым.