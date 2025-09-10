Российские военные улучшили украинские мины «Пенал» и «Пряник»

«До сих пор они не смогли вскрыть ее и посмотреть, что находится внутри. Данный боеприпас не разминируется, он только взрывается. Его невозможно обезвредить. Сама ценность в том, что также это не даст ВСУ скопировать наш образец», — заключил собеседник информагентства.