В Красноярске заработал «белый интернет»: доступны соцсети, маркетплейсы и госуслуги

Красноярске начал функционировать специальный доступ к интернет-ресурсам через систему «белого списка», разработанную Министерством цифрового развития РФ.
Решение позволяет жителям города пользоваться ключевыми цифровыми сервисами даже в периоды ограничений подключения.
Теперь доступны такие платформы как: Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, Национальный мессенджер Max, Портал Госуслуг, Сервисы Яндекса (включая Дзен), Маркетплейсы Ozon и Wildberries, видеоплатформа Rutube, официальные сайты государственных органов.
Для подключения к ресурсам из «белого списка» не требуется дополнительная идентификация или ввод капчи. В Минцифры сообщили, что перечень будет расширяться — на втором этапе к нему добавятся СМИ, банковские и аптечные сервисы.
Система была разработана для обеспечения доступа к социально значимым сервисам в периоды проведения мероприятий по обеспечению безопасности.