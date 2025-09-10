Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске заработал «белый интернет»: доступны соцсети, маркетплейсы и госуслуги

Красноярске начал функционировать специальный доступ к интернет-ресурсам через систему «белого списка», разработанную Министерством цифрового развития РФ.

Красноярске начал функционировать специальный доступ к интернет-ресурсам через систему «белого списка», разработанную Министерством цифрового развития РФ.

Решение позволяет жителям города пользоваться ключевыми цифровыми сервисами даже в периоды ограничений подключения.

Теперь доступны такие платформы как: Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, Национальный мессенджер Max, Портал Госуслуг, Сервисы Яндекса (включая Дзен), Маркетплейсы Ozon и Wildberries, видеоплатформа Rutube, официальные сайты государственных органов.

Для подключения к ресурсам из «белого списка» не требуется дополнительная идентификация или ввод капчи. В Минцифры сообщили, что перечень будет расширяться — на втором этапе к нему добавятся СМИ, банковские и аптечные сервисы.

Система была разработана для обеспечения доступа к социально значимым сервисам в периоды проведения мероприятий по обеспечению безопасности.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше