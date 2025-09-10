Новосибирские учёные научились бороться с последствиями инсульта

Реабилитационный комплекс «Перчатка» в игровой форме поможет восстановить моторику после инсульта.
Новосибирские учёные разработали уникальный реабилитационный комплекс «Перчатка» для восстановления пациентов после инсульта, травм и неврологических нарушений, о чём сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.
Это специальная перчатку-контроллёр, которая отслеживает движения кисти и пальцев. Тренажер оснащен игровыми программами разной сложности, помогающими восстанавливать моторику в игровой форме.
Тренажер прост в использовании: достаточно подключить его к компьютеру через USB и установить специальное программное обеспечение. Это делает возможным проведение реабилитации на дому.
Устройство успешно прошло испытания в городской клинической больнице № 2 и показало хорошие результаты. Его производство не требует больших затрат, а настройки можно адаптировать под разные реабилитационные программы.