Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение

По его словам, в Крыму ведутся плановые работы по созданию единой системы водоснабжения, а также строительству двух новых водохранилищ, чтобы решить проблему природного дефицита воды.
«С учетом серьезного развития Крыма, курортного и жилищного строительства, мы понимаем, что необходим этот ресурс, а природа нам много воды не дает, и мы должны аккумулировать те небольшие объемы, которые поступают в наши водохранилища и артезианские скважины», — сказал Новик.
Он отметил, что на сегодняшний день решаются две задачи: по снижению потерь воды в засушливый период, и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения абонентов за счет модернизации системы водоснабжения и водоотведения.
Строительство двух новых водохранилищ — Мартовского и Солнечногорского — закроют вопросы по обеспечению Ялты и Алушты дополнительными аккумуляторами воды, сказал Новик.
«Это важно, учитывая, что данные регионы не имеют, как Симферополь, возможности быть полностью обеспеченными питьевым водоснабжением как с поверхностных источников, так и из подземных, артезианских скважин. Поэтому это крайне важная задача. Но она имеет локальный характер — Южный берег Крыма. По остальным регионам наша основная цель — это снижение потерь», — сказал Новик.
Особенно остро, по его словам, эта проблема стоит в Восточном Крыму.
«В восточном Крыму идет глубокая модернизация существующей системы водоснабжения. В Керчи ведутся масштабные работы, которые в следующем году будут завершены», — сказал Новик.
Одновременно с этим идет строительство тракта водоподачи из артезианских скважин. Первые пусконаладочные работы для проверки обеспечения Феодосии и Судака таким ресурсом уже провели в июле и августе, отметил Новик.
«И эта вода шла не по каналу, как прежде, а по закрытым водоводам, в больших трубах водопроводных. Соответственно, это существенное снижение потерь, их практически не бывает», — уточнил он.
Теперь активно ведется строительство водовода от Феодосии до Керчи, добавил он.
«И, думаю, к концу следующего года будет полностью закрыт этот вопрос и восточный Крым получит более стабильное водоснабжение», — заключил Новик.
В начале текущего года Новик сообщал, что потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40% и эти работы продолжаются.