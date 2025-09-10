Школе в ДНР присвоены имена погибших на СВО Ивана Коковина и Майкла Глосса

В Донецке школе № 115 присвоены имена ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Глосса.
Как отметил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, Коковин и Глосс были боевыми товарищами, вместе воевали и вместе погибли под Часовым Яром в 2024 году. Президент России Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.
Пушилин добавил, что Коковин защищал свою страну, как и его предки в годы Великой Отечественной войны. А Глосс являлся сыном потомственных американских военных, у него было обостренное чувство справедливости.
«Храним память о подвигах наших защитников», — подчеркнул глава ДНР, добавив, что в школе будет открыт музей, где можно будет подробнее узнать о судьбах Коквина и Глосса и их дружбе, которая опирается на убеждения, честь и верность.
Принявший участие в церемонии командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский подчеркнул, что Коковин и Глосс погибли как герои, защищая жителей Донбасса.