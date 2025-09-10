Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования

Сегодня при поступлении в зарубежные вузы наши выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы (foundation courses), и это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в ряде стран не потребуется проходить foundation, и у них появится возможность напрямую поступать на бакалавриат.