Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования

В Узбекистане планируют ввести двенадцатилетнее школьное образование, переход будет осуществляться поэтапно, передает агентство Kazinform со ссылкой на Gazeta.

Источник: oxu.az

Об этом в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил заместитель министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Сардор Раджабов.

По его словам, в стране уже начата подготовка к переходу. Один год подготовки для 6-летних детей планируется включить в школьную систему. Это должно приблизить национальное образование к международным стандартам, в частности, повысить качество подготовки выпускников и облегчить их поступление в зарубежные вузы.

Сегодня при поступлении в зарубежные вузы наши выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы (foundation courses), и это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в ряде стран не потребуется проходить foundation, и у них появится возможность напрямую поступать на бакалавриат.

сказал замминистра

По данным Gazeta, соответствующий указ президента уже готов. В пояснительной записке к нему говорится, что продолжительность школьного образования в стране не соответствует международной практике и зарубежным стандартам. В существующей системе отсутствуют четкие механизмы для системного обучения учащихся и подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. Как следствие, ежегодно около 15 тысяч выпускников вынуждены проходить дополнительный год обучения (курсы foundation) за рубежом.

Таким образом, предлагается следующая структура 12-летнего образования в Узбекистане:

  • один год подготовительного этапа;
  • четыре года начальной школы;
  • пять лет базового общего среднего образования (5−9 классы);
  • два года общего среднего образования, которые можно пройти в школах, лицеях, военных училищах или техникумах.

В Узбекистане с 2010 по 2017 год действовала 12-летняя система образования, где обучение строилось по схеме 9+3, где после 9-го класса ученики в обязательном порядке продолжали учебу в профессиональных колледжах и академических лицеях. Однако в 2018 году правительство отказалось от этой схемы и вернулось к 11-летнему обучению, признав предыдущую реформу неэффективной.