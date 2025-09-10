Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования

Об этом в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил заместитель министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Сардор Раджабов.
По его словам, в стране уже начата подготовка к переходу. Один год подготовки для 6-летних детей планируется включить в школьную систему. Это должно приблизить национальное образование к международным стандартам, в частности, повысить качество подготовки выпускников и облегчить их поступление в зарубежные вузы.
Сегодня при поступлении в зарубежные вузы наши выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы (foundation courses), и это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в ряде стран не потребуется проходить foundation, и у них появится возможность напрямую поступать на бакалавриат.
По данным Gazeta, соответствующий указ президента уже готов. В пояснительной записке к нему говорится, что продолжительность школьного образования в стране не соответствует международной практике и зарубежным стандартам. В существующей системе отсутствуют четкие механизмы для системного обучения учащихся и подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. Как следствие, ежегодно около 15 тысяч выпускников вынуждены проходить дополнительный год обучения (курсы foundation) за рубежом.
Таким образом, предлагается следующая структура 12-летнего образования в Узбекистане:
- один год подготовительного этапа;
- четыре года начальной школы;
- пять лет базового общего среднего образования (5−9 классы);
- два года общего среднего образования, которые можно пройти в школах, лицеях, военных училищах или техникумах.
В Узбекистане с 2010 по 2017 год действовала 12-летняя система образования, где обучение строилось по схеме 9+3, где после 9-го класса ученики в обязательном порядке продолжали учебу в профессиональных колледжах и академических лицеях. Однако в 2018 году правительство отказалось от этой схемы и вернулось к 11-летнему обучению, признав предыдущую реформу неэффективной.