Ангарск начнет отапливать дома и соцобъекты с 11 сентября

Подача тепла будет проводиться поэтапно и займет несколько дней.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отопительный сезон в Ангарском округе официально начнется 11 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Петров 9 сентября.

Подача тепла будет проводиться поэтапно и займет несколько дней. Первыми тепло получат детские сады, школы и медицинские учреждения, а затем уже многоквартирные жилые дома.

— Подготовка к зимнему периоду началась сразу после завершения прошлого отопительного сезона. Все ключевые объекты — две теплоэлектростанции и три котельные — полностью готовы к работе. Сетевые организации находятся на завершающем этапе, — отметил заместитель мэра Андрей Сафронов.

Котельные в Савватеевке, Зуе и Одинске также полностью подготовлены к отопительному сезону и имеют необходимый запас топлива. Из 2 426 индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах проверено уже 2 400. Администрация продолжает контролировать завершающие этапы подготовки.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, когда появится тепло в квартирах и домах Иркутска.