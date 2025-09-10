Ангарск начнет отапливать дома и соцобъекты с 11 сентября

— Подготовка к зимнему периоду началась сразу после завершения прошлого отопительного сезона. Все ключевые объекты — две теплоэлектростанции и три котельные — полностью готовы к работе. Сетевые организации находятся на завершающем этапе, — отметил заместитель мэра Андрей Сафронов.