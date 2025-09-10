На каждого жителя Прикамья приходится более трех банковских карт

За шесть месяцев 2025 года с использованием банковских карт в Прикамье было совершенно 717,5 млн транзакций на сумму более 1,1 трлн руб. Из них безналичные операции составили 98,3% по количеству и 79,9% по объему, в том числе оплата товаров и услуг — 90,9% по количеству и 51,4% по объему. На переводы между держателями карт пришлось 8,5% по количеству и 44,7% по объему, а на обязательные платежи в пользу государства — 0,1% и 0,2%, соответственно.