Синоптик Леус: вчерашний день стал самым теплым в Москве с начала сентября

Погоду в столице определяет антициклон.

Источник: Аргументы и факты

В столичном регионе погоду продолжает определять антициклон. Облачность останется низкой, а дождей не предвидится, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вчерашний день стал самым тёплым в Москве с начала сентября, с максимальной температурой +23,8°. В среду температура воздуха составит +20… +22° в Москве и +18… +23° в области.

Атмосферное давление останется стабильным и достигнет 758 мм рт. ст., превышая норму. В четверг осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +21… +23°, добавил Леус.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал бабье лето в Москве до 20 сентября.