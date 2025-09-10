Главные новости 10 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 сентября 2025.
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об «объектах», которые были обнаружены в воздушном пространстве страны ночью 10 сентября. Командование польской армии подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность системы ПВО. В Минобороны страны отчитались об уничтожении нескольких дронов, принадлежность которых устанавливается.
Трамп уточнил, что решение об атаке Катара принимал Нетаньяху
Американский президент Дональд Трамп заявил, что нанесение удара по Катару было решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не его. Атака по объектам в Дохе была произведена израильскими военными 9 сентября. Целями операции «Огненная вершина» стали лидеры движения ХАМАС.
Катар готовит ответ на удары Израиля по Дохе
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани предупредил, что Катар оставляет за собой право ответить на атаку израильской армии по Дохе, которая привела к гибели членов палестинской группировки ХАМАС. В Катаре расценили удар как нарушение своего суверенитета.
Токио закрывает все японские центры в России
Правительство Японии прекращает работу шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Генеральный секретарь японского кабимина Ёсимаса Хаяси объяснил решение Токио изменением российско-японских отношений. Центры занимались проведением курсов языка и устраивали мероприятия для бизнесменов.
Трамп намерен увеличить до 100% пошлины для КНР и Индии
Президент США Дональд Трамп планирует совместно с Евросоюзом увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии, чтобы усилить давление на Россию. По данным газеты Financial Times, такое предложение политик озвучил во время онлайн-встречи с европейскими лидерами, во время обсуждения вопросов урегулирования украинского кризиса.