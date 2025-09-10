Ричмонд
Главные новости 10 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 сентября 2025.

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны

Источник: AP 2024

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об «объектах», которые были обнаружены в воздушном пространстве страны ночью 10 сентября. Командование польской армии подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность системы ПВО. В Минобороны страны отчитались об уничтожении нескольких дронов, принадлежность которых устанавливается.

Трамп уточнил, что решение об атаке Катара принимал Нетаньяху

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что нанесение удара по Катару было решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не его. Атака по объектам в Дохе была произведена израильскими военными 9 сентября. Целями операции «Огненная вершина» стали лидеры движения ХАМАС.

Катар готовит ответ на удары Израиля по Дохе

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани предупредил, что Катар оставляет за собой право ответить на атаку израильской армии по Дохе, которая привела к гибели членов палестинской группировки ХАМАС. В Катаре расценили удар как нарушение своего суверенитета.

Токио закрывает все японские центры в России

Источник: Reuters

Правительство Японии прекращает работу шести японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Генеральный секретарь японского кабимина Ёсимаса Хаяси объяснил решение Токио изменением российско-японских отношений. Центры занимались проведением курсов языка и устраивали мероприятия для бизнесменов.

Трамп намерен увеличить до 100% пошлины для КНР и Индии

Президент США Дональд Трамп планирует совместно с Евросоюзом увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии, чтобы усилить давление на Россию. По данным газеты Financial Times, такое предложение политик озвучил во время онлайн-встречи с европейскими лидерами, во время обсуждения вопросов урегулирования украинского кризиса.

