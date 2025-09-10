ВСУ под психотропными веществами попытались контратаковать в Волчанске

Украинские боевики предприняли контратаку на левом берегу Волчанска в Харьковской области после того как бойцы российской группировки «Север» смогли продвинуться на 150 метров и занять 3 технических здания. Контратака ВСУ не увенчалась успехом, российские военные продолжают закрепляться на занятых позициях, пишет Telegram-канал «Северный ветер».