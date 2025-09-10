ВСУ под психотропными веществами попытались контратаковать в Волчанске

Украинские боевики предприняли контратаку на левом берегу Волчанска в Харьковской области после того как бойцы российской группировки «Север» смогли продвинуться на 150 метров и занять 3 технических здания. Контратака ВСУ не увенчалась успехом, российские военные продолжают закрепляться на занятых позициях, пишет Telegram-канал «Северный ветер».
«В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы Северян значительно продвинулись и расширили плацдарм. Противник безуспешно контратакует», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе контратаки противник задействовал штурмовую группу из состава 42 омпб 57 омпбр. Весь личный состав группы ликвидирован в результате огневого воздействия.
«Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты и даже после уничтожения более половины личного состава, продолжали идти вперед», — отмечает Telegram-канал группировки войск «Север».
Кроме того, в Харьковской области продолжаются тяжелые встречные бои в лесу к западу Синельниково.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили контратаку 42-го батальона 57-й бригады ВСУ в Волчанске.