Флотилия Греты Тунберг сообщила о повторной атаке беспилотника

Напомним, флотилия, занимающаяся доставкой гуманитарной помощи и пропалестинских активистов, включая Грету Тунберг, обнародовала видеозапись, предположительно фиксирующую нападение, произошедшее в среду. На ролике запечатлён момент, когда светящийся объект попадает в судно, что сразу же вызывает пожар на его борту. В настоящий момент невозможно подтвердить подлинность видеоматериала. Ранее у Тунберг уже возникали проблемы по пути в Газу. Ее яхту задерживали военные.