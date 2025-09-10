Флотилия Греты Тунберг сообщила о повторной атаке беспилотника

В тунисском порту Сиди-Бу-Саид одно из судов международной гуманитарной организации Global Sumud Flotilla (GSF) подверглось атаке с помощью беспилотника. Это уже второй подобный инцидент за последние двое суток. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на свои источники.
GSF — организация, пытающаяся прорвать морскую блокаду Израиля и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа с помощью гражданских судов — заявила рано утром в среду, 10 сентября, что все пассажиры и экипаж в безопасности, а судно не получило повреждений.
Напомним, флотилия, занимающаяся доставкой гуманитарной помощи и пропалестинских активистов, включая Грету Тунберг, обнародовала видеозапись, предположительно фиксирующую нападение, произошедшее в среду. На ролике запечатлён момент, когда светящийся объект попадает в судно, что сразу же вызывает пожар на его борту. В настоящий момент невозможно подтвердить подлинность видеоматериала. Ранее у Тунберг уже возникали проблемы по пути в Газу. Ее яхту задерживали военные.