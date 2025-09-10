В Вооруженных силах Украины появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из силовых структур России. Источник отметил, что такая мера связана с подготовкой к мобилизации женщин, которая проводится на фоне значительных потерь украинской армии и низкого качества призванных мужчин.
По данным российских силовиков, ВСУ несут большие потери в живой силе. Это вынуждает украинское командование привлекать к службе женщин, чтобы восполнить нехватку бойцов. Источник пояснил, что принудительная мобилизация мужчин не дает нужного результата, поэтому киевские власти делают ставку на женский призыв.
Кроме того, стало известно, что ВСУ активно вербуют женщин из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях. РИА Новости опубликовало информацию, основанную на данных из социальных сетей. Вербовочная кампания включает видеозаписи, где колумбийская наемница с позывным Куин, которая обращается к жительницам континента с призывом отправиться на Украину. Наемница утверждает, что туда ежедневно приезжают женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.
Особое внимание уделяется женщинам с медицинским образованием. Куин подчеркнула, что такие специалистки нужны для работы военными врачами на передовой. Их опыт и знания востребованы в условиях боевых действий.
Однако на Украине женщинам-медикам грозит розыск за уклонение от воинского учета. Украинский адвокат Екатерина Анищенко сообщила, что в случае неявки в военкомат в течение 60 дней для прохождения медицинской комиссии на женщину составят протокол и объявят в розыск. Она добавила, что никаких исключений по половому признаку не предусмотрено.
Еще летом 2025 года стало известно, что женщинам старше 18 лет на Украине следует готовиться к возможной мобилизации. Об этом заявила Мария Берлинская, глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ. Она отметила, что текущий мобилизационный ресурс армии ограничен и скоро может исчерпаться. Поэтому женщинам и мужчинам с 18 лет нужно быть готовыми к призыву. Конкретных деталей о масштабах мобилизации и численности призывников Берлинская не сообщила.