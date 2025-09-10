ВСУ готовят женщин к мобилизации: Киев придумал новую должность ради их призыва

Еще летом 2025 года стало известно, что женщинам старше 18 лет на Украине следует готовиться к возможной мобилизации. Об этом заявила Мария Берлинская, глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ. Она отметила, что текущий мобилизационный ресурс армии ограничен и скоро может исчерпаться. Поэтому женщинам и мужчинам с 18 лет нужно быть готовыми к призыву. Конкретных деталей о масштабах мобилизации и численности призывников Берлинская не сообщила.