В Волгоградской области сменила название ж/д остановка

О смене названия железнодорожной станции сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.
Остановочный пункт «Платформа 282 км» теперь будет называться «Терновое». Станция располагается на участке Ильмень — Балашов I.
