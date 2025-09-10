Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области сменила название ж/д остановка

Был переименован остановочный пункт на участке ПривЖД «Платформа 282 км».

Источник: ИД «Волгоградская правда» / архив

О смене названия железнодорожной станции сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Остановочный пункт «Платформа 282 км» теперь будет называться «Терновое». Станция располагается на участке Ильмень — Балашов I.