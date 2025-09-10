Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Играет такую мегеру»: Кушанашвили возмутился дерзким поведением Гузеевой

Российский журналист Отар Кушанашвили сильно возмутился поведением телеведущей Ларисы Гузеевой. Своими эмоциями он поделился во время шоу «Токсики» на YouTube.

Российский журналист Отар Кушанашвили сильно возмутился поведением телеведущей Ларисы Гузеевой. Своими эмоциями он поделился во время шоу «Токсики» на YouTube.

Журналист был знаком с артисткой еще до того, как она начала вести передачу «Давай поженимся» на Первом канале. По его словам, тогда у Гузеевой не было дерзкого поведения. В какой-то степени она даже была не уверена в себе.

— Я сейчас хочу, чтобы через Ларису Гузееву вы поняли, как удачное замужество, количество денег меняет человека. Если кто-то задевал ее в коридоре, она приносила извинения человеку раз пятнадцать, — добавил Кушанашвили.

Он отметил, что Гузеева во время съемок программы играет роль «настоящей мегеры».

— И тут она играет такую мегеру. Она поняла, что посылание людей далеко и прямо может обеспечить ей популярность. Причем людей, которые не могут ответить. Эти бедолаги по требованию съемочной бригады приехали поездом из Петрозаводска, плацкартом, а она знает, что эти люди не ответят им, — подытожил журналист.

Мать погибшего бойца СВО подала в суд на телеведущую Ларису Гузееву. Женщина рассказала, что большую часть медалей и денег погибшего сына забрал его сослуживец. Гузеева в это не поверила и обвинила семью во лжи. Подробности этого скандала — в материале «Вечерней Москвы».