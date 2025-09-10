«Играет такую мегеру»: Кушанашвили возмутился дерзким поведением Гузеевой

Российский журналист Отар Кушанашвили сильно возмутился поведением телеведущей Ларисы Гузеевой. Своими эмоциями он поделился во время шоу «Токсики» на YouTube.
Журналист был знаком с артисткой еще до того, как она начала вести передачу «Давай поженимся» на Первом канале. По его словам, тогда у Гузеевой не было дерзкого поведения. В какой-то степени она даже была не уверена в себе.
— Я сейчас хочу, чтобы через Ларису Гузееву вы поняли, как удачное замужество, количество денег меняет человека. Если кто-то задевал ее в коридоре, она приносила извинения человеку раз пятнадцать, — добавил Кушанашвили.
Он отметил, что Гузеева во время съемок программы играет роль «настоящей мегеры».
— И тут она играет такую мегеру. Она поняла, что посылание людей далеко и прямо может обеспечить ей популярность. Причем людей, которые не могут ответить. Эти бедолаги по требованию съемочной бригады приехали поездом из Петрозаводска, плацкартом, а она знает, что эти люди не ответят им, — подытожил журналист.
Мать погибшего бойца СВО подала в суд на телеведущую Ларису Гузееву. Женщина рассказала, что большую часть медалей и денег погибшего сына забрал его сослуживец. Гузеева в это не поверила и обвинила семью во лжи. Подробности этого скандала — в материале «Вечерней Москвы».