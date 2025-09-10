Грипп на подходе. Какие вирусы угрожают здоровью пермяков

«Ожидаются вирусы, которые циркулировали у нас в предыдущие годы. В их числе гонконгский штамм H3N2 (в его геноме произошли некоторые изменения, но это учтено при производстве новой вакцины). Также придёт H1N1. Это обычный вирус 2009 года, который мы называем пандемичным гриппом. Мы живем с ним уже много лет. И третий вирус — грипп В. Он как правило идёт “в хвосте” и ожидается в феврале-марте», — рассказывает профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ им. Е. А. Вагнера, заслуженный деятель науки РФ Ирина Фельдблюм.