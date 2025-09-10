Грипп на подходе. Какие вирусы угрожают здоровью пермяков

Стоило погоде испортиться, как в общественном транспорте, торговых центрах и на улицах резко возросла частота «чихов». Во многих офисах сотрудники вереницей уходят на больничные. Это простуда или уже грипп? А, может, новый и суперзаразный штамм коронавируса «стратус» добрался до Пермского края? Что угрожает здоровью жителей, и как себя защитить?
Придут втроём.
В Пермском крае отмечают подъём заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог не достигнут, говорят в Роспотребнадзоре, гриппа пока нет. Ожидается, что он появится в регионе ближе к концу года. Это будет первая волна. Вторая традиционно накроет Прикамье в феврале-марте. По прогнозам специалистов, в край придут три разновидности гриппа.
«Ожидаются вирусы, которые циркулировали у нас в предыдущие годы. В их числе гонконгский штамм H3N2 (в его геноме произошли некоторые изменения, но это учтено при производстве новой вакцины). Также придёт H1N1. Это обычный вирус 2009 года, который мы называем пандемичным гриппом. Мы живем с ним уже много лет. И третий вирус — грипп В. Он как правило идёт “в хвосте” и ожидается в феврале-марте», — рассказывает профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ им. Е. А. Вагнера, заслуженный деятель науки РФ Ирина Фельдблюм.
Пусть экстраординарных вирусов не будет, расслабляться не стоит, говорят врачи: грипп — это существенная угроза для здоровья. Он очень опасен для тех, кто входит в группу риска, и особенно — для беременных.
«Одно из наиболее грозных осложнений — внебольничная пневмония, при которой может быть летальный исход, — отмечает министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. — Поэтому безусловно необходимо своевременно вакцинироваться от гриппа и обращаться к врачу при первых признаках заболевания».
По словам министра, пермская система здравоохранения полностью готова к сезонному подъёму простудных заболеваний. С этой целью в регионе развернули полторы тысячи коек. При необходимости их число удвоят. В край уже поступило 30% (это чуть более 400 тыс. доз) от общего числа необходимой вакцины против гриппа. Это: «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М». Прививочная кампания стартовала. Какой препарат лучше выбрать, подскажет терапевт. Специалисты считают, что все вакцины эффективны, но напоминают, что их цель — не предотвратить заболевание, а не допустить осложнений.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через сайт «К врачу», инфомат в больнице. Для вакцинации в крае создали 600 медицинских бригад. В их числе мобильные — для выезда на предприятия. Вакцина есть во всех государственных поликлиниках и многих частных клиниках. Также Минздрав сейчас ведёт переговоры об открытии мобильных прививочных пунктов в ТЦ. Где именно они появятся — сообщат позже.
"Вакцина защищает привитого человека. При этом мы все несём ответственность за формирование коллективного иммунитета, от которого зависит эпидемиологическое благополучие всего края. Для того, чтобы нам хорошо пережить грядущий эпидсезон, необходимо вакцинировать 60% населения, в том числе в группе риска — 75%, — рассказывает Ирина Фельдблюм.
«Оптимально прививаться в сентябре — октябре, пока подъём заболеваемости небольшой», — говорит руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.
«Стратус» проник в регион.
Многие уже наслышаны о новом штамме коронавируса под названием «стратус». Сообщается, что он более заразный, чем его предшественники. По информации Роспотребнадзора, сейчас еженедельно в Пермском крае регистрируют 300−400 случаев ковида. На «стратус» приходится примерно треть. Остальные заражаются «омикроном».
«Штамм “стратус” (XFG) — это новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, возникшая путём рекомбинации двух подвидов “омикрона”: LF.7 и LP.8.1.2. Впервые его обнаружили в январе 2025 г. в Канаде. На данный момент это второй по распространению штамм в мире после “нимбуса”. Ключевое отличие “стратуса” заключается в необычном симптоме — это осиплость голоса, которая развивается на первый или второй день болезни. Появление хрипоты или полную потерю голоса отмечают большинство пациентов, — рассказывает доктор медицинских наук, кардиолог, терапевт, профессор кафедры поликлинической терапии ПГМУ Наталья Корягина. — Основные очаги заболеваемости сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Алтае, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе».
По словам эксперта, в числе симптомов «стратуса» головная боль, боль и першение в горле, кашель (может быть и сухим, и влажным), заложенность носа, насморк, повышенная температура, общая слабость, усталость, ломота в мышцах, редко — диарея. При всём при этом штамм не считается опасным. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме, но осложнения всё же не исключены.
Чтобы не заболеть ковидом, гриппом и ОРВИ, специалисты советуют соблюдать простые меры профилактики: носить медицинские маски в местах массового скопления людей, регулярно проветривать помещения в офисе и дома, чаще мыть руки, стараться не трогать ими лицо, соблюдать правила ЗОЖ, не переохлаждаться.