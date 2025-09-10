В калининградском филиале Третьяковки начала работать команда реставраторов

Экспонаты выставки «Пять веков русского искусства», которая работает в Калининграде с июня этого года, осмотрели хранители и реставраторы — специалисты приехали из Третьяковской галереи в Москве. Как уточнили в пресс-службе музея, это плановый осмотр и с шедеврами ничего не случилось.
Реставраторы изучили сохранность экспонатов, удалили пыль с икон и скульптур, проверили температурно-влажностный режим в помещениях
«Визиты наших московских коллег — регулярная практика, подтверждающая высочайшие стандарты хранения и экспонирования», — прокомментировали в музее.