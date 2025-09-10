Жительница Новосибирска стала донором для 8-летней девочки с лейкемией

Операция прошла успешно, и через два года донор сможет познакомиться с девочкой, которой она помогла выздороветь.
Жительница Новосибирска во время посещения Музея мировой погребальной культуры она узнала о возможности спасти чью-то жизнь. Она сразу заполнила анкету и стала донором, о чём сообщает Сиб.фм.
В декабре 2024 года девушке позвонили и сообщили, что её ткани идеально подходят для трансплантации костного мозга смертельно больной девочке.
Операция прошла в Санкт-Петербурге. Донора окружили заботой и вниманием. Особую радость Виктории вызвало известие о том, что её костный мозг спасёт жизнь 8-летней девочки — почти ровесницы её собственного ребёнка.
Сегодня и донор, и реципиент здоровы. По правилам, они смогут узнать друг друга только через два года, но Виктория уже мечтает о встрече с девочкой, которой подарила шанс на жизнь.