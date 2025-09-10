Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска стала донором для 8-летней девочки с лейкемией

Операция прошла успешно, и через два года донор сможет познакомиться с девочкой, которой она помогла выздороветь.

Операция прошла успешно, и через два года донор сможет познакомиться с девочкой, которой она помогла выздороветь.

Жительница Новосибирска во время посещения Музея мировой погребальной культуры она узнала о возможности спасти чью-то жизнь. Она сразу заполнила анкету и стала донором, о чём сообщает Сиб.фм.

В декабре 2024 года девушке позвонили и сообщили, что её ткани идеально подходят для трансплантации костного мозга смертельно больной девочке.

Операция прошла в Санкт-Петербурге. Донора окружили заботой и вниманием. Особую радость Виктории вызвало известие о том, что её костный мозг спасёт жизнь 8-летней девочки — почти ровесницы её собственного ребёнка.

Сегодня и донор, и реципиент здоровы. По правилам, они смогут узнать друг друга только через два года, но Виктория уже мечтает о встрече с девочкой, которой подарила шанс на жизнь.