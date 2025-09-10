В Омской области по суду признали умершим пропавшего без вести участника СВО

Прокуратура Знаменского района помогла восстановить права местной жительницы, матери пропавшего без вести на СВО бойца. Участника СВО по суду признали умершим.
Как установила прокурорская проверка, боец пропал без вести при выполении боевого задания, при обстоятельствах, угрожающих смертью. Однако предусмотренные законом выплаты его мать не получала, так как военнослужащий официально не был признан погибшим.
Прокуратура помогла женщине составить исковое заявление о признании сына умершим. Суд ее требование удовлетворил. Теперь матери погибшего участника спецоперации назначена и выплачивается ежемесячная денежная компенсация.