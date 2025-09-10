Двое детей в Малайзии утонули в съехавшей в реку машине отца

Двое детей в Малайзии упали в реку в машине ненадолго отлучившегося отца. Об этом случае в воскресенье, 7 сентября, рассказали в Mothership.
Инцидент произошел 4 сентября в городе Порт-Диксон. 47-летний мужчина находился в машине с возлюбленной, шестилетним сыном и восьмилетней дочерью. Глава семейства вышел из автомобиля, чтобы покурить.
В этот же момент машина покатилась со склона и упала в реку, хотя двигатель был выключен. Женщину получилось спасти, однако малолетние дети оказались заблокированы в затопленном салоне. Они погибли.
В ходе расследования специалисты обнаружили, что отец детей был судим порядка 16 раз. Возлюбленная не подверглась уголовной ответственности, однако их автомобиль ранее числился в угоне.
На допросе задержанные давали противоречивые показания о произошедшем, это вызвало подозрения у следователей. В итоге мужчину задержали для дальнейшего расследования инцидента, добавили в издании.
Ранее в США произошел похожий случай: супруги из Колорадо были арестованы по обвинению в убийстве двух своих малолетних детей, чьи останки они скрывали в течение шести лет.