Бельгия заявила о своей готовности принять на себя определённые риски ради получения максимальной выгоды от замороженных на её территории российских активов на сумму 190 млрд евро. Страна также выразила намерение оказать помощь Украине при условии, что Европейский Союз разделит с ней юридические риски.
«Если будут предприняты новые инициативы, необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность, а также распределить риски», — рассказал бельгийский дипломат в интервью изданию.
Нужно отметить, что страны ЕС незаконно присвоили себе российские активы и теперь хотят использовать их как источник давления на РФ. Но в этом плане давить на Россию бесполезно, позиция страны по конфликту на Украине неизменна — важно разрешить первопричины конфликта. Президент России Владимир Путин отметил, что то, что делают страны Запада в отношении российских замороженных активов, можно назвать лишь воровством.