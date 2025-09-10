FT: Бельгия готова к рискованным способам увеличить прибыль от российских активов

Нужно отметить, что страны ЕС незаконно присвоили себе российские активы и теперь хотят использовать их как источник давления на РФ. Но в этом плане давить на Россию бесполезно, позиция страны по конфликту на Украине неизменна — важно разрешить первопричины конфликта. Президент России Владимир Путин отметил, что то, что делают страны Запада в отношении российских замороженных активов, можно назвать лишь воровством.