СМИ: ВСУ применили психотропные препараты на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины бросили в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных препаратов. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

По данным источника, вся группа бойцов уничтожена.

— В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты, — говорится в публикации.

Бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов заявил, что многие солдаты ВСУ употребляют наркотики, причем с ведома командования.

Ранее военные Вооруженных сил Украины с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом.

Также стало известно, что с начала 2025 года Вооруженные силы Украины систематически используют коптеры для сброса на позиции российских военных контейнеров с веществом CS, а также самодельных боеприпасов, содержащих хлорпикрин. Всего в ходе спецоперации украинская армия использовала химическое оружие более 500 раз.