По жалобе жильцов: в Перми опечатали кафе из-за шумного оборудования

Так как выявленное нарушение влечет за собой ухудшение условий проживания граждан и создает угрозу для их здоровья, суд признал организацию виновной в административном правонарушении и назначил ей наказание в виде приостановления деятельности кафе «Гости» сроком на 60 суток.