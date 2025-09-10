По жалобе жильцов: в Перми опечатали кафе из-за шумного оборудования

В отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в кафе «Гости» на Куйбышева, 7.
Ранее на сильный шум пожаловалась одна их жительниц жилого дома, в котором находится заведение. В ходе обследования в ее квартире действительно было установлено превышение предельно допустимых значений уровней звука и звукового давления. Источником шума являлись системы вентиляции и кондиционирования в кафе, размещенные напротив окон потерпевшей.
Так как выявленное нарушение влечет за собой ухудшение условий проживания граждан и создает угрозу для их здоровья, суд признал организацию виновной в административном правонарушении и назначил ей наказание в виде приостановления деятельности кафе «Гости» сроком на 60 суток.
Сразу же после возбуждения исполнительного производства судебные приставы выехали на место и опечатали двери заведения. Руководство юрлица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда.