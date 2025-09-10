Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратова временно приостановил работу.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Соответствующее официальное уведомление распространил пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения касаются всех операций по приему и выпуску воздушных судов в саратовском аэропорту. О сроках действия ограничений и причинах их введения в официальном сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что аэропорт города Сочи временно не принимает и не отправляет воздушные рейсы.