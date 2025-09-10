В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Соответствующее официальное уведомление распространил пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения касаются всех операций по приему и выпуску воздушных судов в саратовском аэропорту. О сроках действия ограничений и причинах их введения в официальном сообщении не уточняется.
Ранее сообщалось, что аэропорт города Сочи временно не принимает и не отправляет воздушные рейсы.