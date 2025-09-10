Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске арестована россиянка, задержанная в 100 м от позиций ВСУ

Девушке предъявлены обвинения в покушении на госизмену и на незаконное пересечение российской границы.

Источник: Аргументы и факты

В Курске арестована россиянка, задержанная у позиций ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Сообщается, что девушка в июле 2023 года познакомилась с украинским военным, участником конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в ряды вооруженных формирований Украины и участвовать в боевых действиях против России.

Девушка согласилась и спустя некоторое время добралась до местности, где могла незаконно пересечь российскую границу. Между тем в 100 м от украинских позиций российские военные засекли ее с помощью беспилотника. Девушка была задержана. Ей было предъявлено обвинение в покушении на госизмену и на незаконное пересечение государственной границы РФ. Сейчас она находится в СИЗО.

Названия населенных пунктов, где задержали россиянку, не раскрываются.

Накануне сообщалось об аресте российского предпринимателя Сергея Деревянко по делу о госизмене.