В Курске арестована россиянка, задержанная в 100 м от позиций ВСУ

Девушка согласилась и спустя некоторое время добралась до местности, где могла незаконно пересечь российскую границу. Между тем в 100 м от украинских позиций российские военные засекли ее с помощью беспилотника. Девушка была задержана. Ей было предъявлено обвинение в покушении на госизмену и на незаконное пересечение государственной границы РФ. Сейчас она находится в СИЗО.