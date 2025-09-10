Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ограничений из-за БПЛА

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после временных ограничений, связанных с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и отправку рейсов действовали с 04:08 до 06:11 и были введены для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.
Данные меры предосторожности приняты на фоне ночной активности беспилотников. По данным Минобороны России, над территорией Нижегородской области были нейтрализованы два БПЛА. Губернатор региона Глеб Никитин ранее сообщал об отсутствии пострадавших и последствий после подобных инцидентов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше