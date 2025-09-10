Минтруда назвало случай, когда наниматель может уволить женщину в декретном отпуске

Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь назвал случай, когда наниматель может уволить женщину в декретном отпуске.
Специалисты получили вопрос от белоруски, находящейся в декрете — отпуске по уходу за ребенком. Малышу два года, но наниматель уволил женщину «в связи с неизбранием на должность». Оказывается, это увольнение правомерно.
Дело в том, что как раз неизбрание на должность служащего (в том числе по конкурсу) — одно из оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Об этом гласит статья 44 Трудового кодекса Беларуси.
«Гарантии для женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, при прекращении трудового договора предусмотрены статьей 268 Трудового кодекса Республики Беларусь, которая не содержит запрета на увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон», — отметили в департаменте.
