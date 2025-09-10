Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда назвало случай, когда наниматель может уволить женщину в декретном отпуске

Минтруда сказало, когда наниматель может уволить женщину в декретном отпуске.

Источник: Комсомольская правда

Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь назвал случай, когда наниматель может уволить женщину в декретном отпуске.

Специалисты получили вопрос от белоруски, находящейся в декрете — отпуске по уходу за ребенком. Малышу два года, но наниматель уволил женщину «в связи с неизбранием на должность». Оказывается, это увольнение правомерно.

Дело в том, что как раз неизбрание на должность служащего (в том числе по конкурсу) — одно из оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Об этом гласит статья 44 Трудового кодекса Беларуси.

«Гарантии для женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, при прекращении трудового договора предусмотрены статьей 268 Трудового кодекса Республики Беларусь, которая не содержит запрета на увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон», — отметили в департаменте.

Тем временем соседняя с Беларусью Польша частично закрыла воздушное пространство. Ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.

А еще мы назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в сентябре 2025 года.