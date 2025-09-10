Собянин: Москва продолжает масштабную поддержку Луганска и Донецка

В городах-побратимах также восстанавливают дорожную инфраструктуру: мосты, путепроводы, отделения почты и другие важные объекты. В Луганске в этом году планируется привести в порядок 104 многоквартирных дома и музыкальную школу, а в Донецке — 69 многоквартирных домов.