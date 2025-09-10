Собянин: Москва продолжает масштабную поддержку Луганска и Донецка

Москва активно поддерживает Луганск и Донецк, восстанавливая инфраструктуру и улучшая условия жизни. Об этом сообщил Сергей Собянин.
«Столичные специалисты работают над восстановлением жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей, создают общественные пространства и возвращают города к полноценной жизни. Они трудятся в сложных и порой опасных условиях», — отметил мэр Москвы.
К осенне-зимнему сезону ведется подготовка многоквартирных домов и социальных объектов. 1 сентября в Луганске открылась обновленная гимназия. Работы продолжаются в одной из школ Донецка, а также на ряде объектов здравоохранения в обоих городах.
В городах-побратимах также восстанавливают дорожную инфраструктуру: мосты, путепроводы, отделения почты и другие важные объекты. В Луганске в этом году планируется привести в порядок 104 многоквартирных дома и музыкальную школу, а в Донецке — 69 многоквартирных домов.
По словам Сергея Собянина, работы будут продолжаться и в 2026 году. Москва приложит все усилия для обеспечения комфортной жизни в этих городах.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице для участников специальной военной операции и их близких родственников предусмотрены разнообразные меры поддержки.