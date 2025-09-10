Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые по тревоге

Миссия военно-воздушных сил Польши и её союзников, связанная с инцидентами нарушения воздушного пространства страны, завершена. Продолжаются поисковые работы и определение потенциальных мест падения объектов, которые пересекли границу Польши.
В правительстве Польши предупредили граждан, что не стоит подходить к обломкам беспилотников и брать в руки их фрагменты. При обнаружении попросили немедленно обращаться в экстренные службы.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о якобы нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами. Польский политик не привел ни доказательств, ни подробностей случившегося. Позже ВС Польши заявили о сбитии беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, так же не приведя никаких доказательств правдивости информации.