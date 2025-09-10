Арбитражный суд отказал мэрии Красноярска в сносе террасы ресторана Fresco на Театральной площади

Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск департамента муниципального имущества города, требовавшего демонтировать летнюю террасу ресторана Fresco на Театральной площади. Решение было вынесено после нескольких месяцев судебных разбирательств.
Исковое заявление было подано в ноябре 2024 года. Представители мэрии утверждали, что реконструкция амфитеатра, где расположена терраса, проводилась без необходимых разрешений, а краевой Стройнадзор признал постройку самовольной.
Департамент муниципального имущества требовал вернуть территорию в первоначальное состояние в соответствии с проектной документацией. Однако суд не удовлетворил эти требования. Мотивированное решение будет подготовлено в течение 10 рабочих дней.
Терраса ресторана Fresco, строительство которой началось весной 2024 года, стала предметом общественных дискуссий. Часть горожан выражала недовольство коммерциализацией общественного пространства, другие же поддержали появление новой зоны отдыха, отметив, что она облагородила ранее заброшенное место.
Объект был открыт для посетителей в конце весны 2025 года и с тех пор стал популярным местом отдыха красноярцев.