В Воронеже обострилась ситуация с общественным транспортом

Можно ли улучшить ситуацию с общественным транспортом хотя бы в «часы пик», выяснял наш корреспондент.
«Умирающие» маршруты.
Толпы на остановках, долгое ожидание нужного маршрута и давка в салонах автобусов — так для многих горожан начинается день. Не в лучших условиях приходится добираться вечерами с работы. Проблема не нова. На некоторых маршрутах не хватает машин. Например, автобус № 66, который по короткой дороге связывал Левый берег и Коминтерновский район, практически пропал. В городском управлении транспорта пояснили: на маршруте работает всего пять автобусов.
По мнению сопредседателя общественного движения «Город и транспорт» Юрия Новикова, наряду с 66-м, печальная ситуация складывается с маршрутами №№ 32 и 42 — они обслуживают микрорайон «Процессор».
«Если у маршрута начало на периферии, он постепенно начинает вымирать, — говорит он. — В микрорайон “Процессор” автобусы доезжают всё реже и реже — увеличиваются интервалы и сокращается количество машин. Бывают ситуации, когда чуть меняют маршрут, добавляют одну “вилюшку”, и сразу убегают водители, маршрут умирает. Например, прекрасный и успешный 66-й маршрут заставили ходить вокруг МФЦ, и он погиб. Водители не крепостные. Так как есть дефицит, они всегда могут устроиться на более выгодные направления — где больше пассажиропоток и короче график… У МКП, например, сейчас большие проблемы с наймом и удержанием водителей, поскольку они отрабатывают вечерние дежурные рейсы до 12 ночи. И хотя в такие дни они выходят на линию в 9 утра, работать с 9 до полуночи менее выгодно, чем с утра до 21 часа, так как первый “час пик” отпадает, и это водителям не нравится».
По мнению Юрия Новикова, в этом году из-за оптимизации маршрутной сети, стало проще добраться, например, в Северный район. Но в целом ситуация с общественным транспортом в Воронеже ухудшается.
«Молодёжь не идет в профессию, а существующие кадры стареют, много 70-летних водителей. Что будет с ними лет через 5−10? У нас проблему нехватки кадров пытаются решить линейно: “Давайте больше платить”. Конечно, это важно, но есть люди, которые и за большую зарплату туда не пойдут. Это очень специфическая профессия», — считает эксперт.
Без водителей.
«В советские годы проблема транспорта в “часы пик” решалась очень просто, — продолжает Юрий Новиков. — Были, так называемые, разрывные графики, когда на линию выпускали машины только в утренние и вечерние рейсы, а после они уходили в депо. Но такое у нас практически не практикуется, так как это не выгодно ни предприятию, ни водителю, который хочет заработать за полный день, а не за шесть часов. Главное — у нас всё равно не хватает машин. Экономической возможности содержать большое количество транспорта одновременно, как того требуют “часы пик”, наверное, уже и не будет».
При этом общественник считает, что скоординировать работу общественного транспорта реально: «Увеличить выход автобусов в пикое время и убрать в межпиковое станет возможно, когда у нас появятся пресловутые брутто-контракты, а также автоматизация вождения с переходом на автоведение. Водители — ресурс дефицитный, они работают на износ. Благодаря автоведению часть автобусов можно запрограммировать работать в определённое время, и от этого не будет зависеть ничья заплата. В Москве уже ходят трамваи без водителей. Ничто другое, увы, кардинально не решит проблему».
Между тем в администрации Воронежа уже прореагировали на жалобы горожан.
«Единый оператор городских пассажирских перевозок продолжит вести мониторинг, — сообщил мэр Сергей Петрин. — Там, где возможно, решено увеличить выпуск машин за счёт резервных единиц, будем отслеживать время прохождения того или иного маршрута через остановки и вручную, совместно с перевозчиками, корректировать графики. Кроме того, до конца года планируется поступление новых автобусов, что позволит перевести с малого класса на средний маршруты №№ 1КВ, 1КС, 18, 37, 47, 38, 50, 70 (и С70), 88, 97. Таким образом, увеличим вместимость на ряде городских направлений».
Какой автобусный маршрут в Воронеже самый проблематичный?
46,88% — маршруты №№ 32, 80, 5, 52, 14, 35, 9;
15,63% — № 66 (Юго-Западный рынок — Перевёрткина);
15,63% — № 34 (ВАСО — ТРК Сити-парк Град);
6,25% — № 47 (Землячки — Антонова-Овсеенко);
6,25% — № 90 (Антонова-Овсеенко — Грузинская);
6,25% — № 22 (Центр реабилитации — Тополя-2);
3,13% — № 72 (Больница Электроника — Юго-Западный рынок).
По результатам опроса в группе «АиФ-Воронеж» в ВК.