В Воронеже обострилась ситуация с общественным транспортом

«Если у маршрута начало на периферии, он постепенно начинает вымирать, — говорит он. — В микрорайон “Процессор” автобусы доезжают всё реже и реже — увеличиваются интервалы и сокращается количество машин. Бывают ситуации, когда чуть меняют маршрут, добавляют одну “вилюшку”, и сразу убегают водители, маршрут умирает. Например, прекрасный и успешный 66-й маршрут заставили ходить вокруг МФЦ, и он погиб. Водители не крепостные. Так как есть дефицит, они всегда могут устроиться на более выгодные направления — где больше пассажиропоток и короче график… У МКП, например, сейчас большие проблемы с наймом и удержанием водителей, поскольку они отрабатывают вечерние дежурные рейсы до 12 ночи. И хотя в такие дни они выходят на линию в 9 утра, работать с 9 до полуночи менее выгодно, чем с утра до 21 часа, так как первый “час пик” отпадает, и это водителям не нравится».