5 вопросов о начале отопительного сезона 2025/26

«Т Плюс» отвечает на вопросы горожан о старте отопительного сезона в городе Перми.
Кто принимает решение о начале отопительного сезона?
Дату начала подачи отопления определяет орган местного самоуправления — администрация города Перми.
Чем руководствуются власти при принятии решения о начале отопительного сезона?
Основной критерий — зафиксированная среднесуточная температура +8 в течение пяти суток подряд.
Где батареи нагреются в первую очередь?
В приоритете объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, вузы, лицеи, колледжи, культурные учреждения. После запуска бюджетной сферы начинается подключение жилого фонда.
Почему тепло не появляется везде и сразу?
Вход в отопительный сезон — постепенный процесс, занимающий 2−3 недели. Энергетикам необходимо запустить насосные станции, открыть задвижки на трубопроводах, перевести ТЭЦ и тепломагистрали в зимний режим работы.
Как узнать, когда в мой дом подадут отопление?
Жителей о начале подачи отопления в дом информирует обслуживающая организация — УК или ТСЖ, которые обеспечивают распределение тепла в доме. Если после общения с УК остались вопросы, то можно обратиться в ЕДДС, Тепловую справочную службу на сайт tss.tplusgroup.ru/ или по телефону (342) 259−39−98.
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реализовали комплекс подготовительных мероприятий. В ходе гидравлических испытаний проведена профилактика 2056 км тепловых сетей, переложено 12 км тепломагистралей.
В краевой столице проверено оборудование четырёх ТЭЦ: Пермской ТЭЦ-6, Пермской ТЭЦ-9, Пермской ТЭЦ-13 и Пермской ТЭЦ-14, трёх водогрейных котельных, 27 малых котельных, 12 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. От надёжного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение жителей.
В Перми тепло от «Т Плюс» получают:
· 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.
· 228 учебных заведений: вузы, колледжи.
· 18 центров культуры.
· 5430 многоквартирных домов.