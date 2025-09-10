Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токио закрывает «Японские центры» в России: чем занимались организации

Токио закрыл все шесть японских центров в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Япония приняла решение закрыть все шесть центров технической помощи, которые поддерживали реформы в России. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. По его словам, причиной стало изменение ситуации в России и ухудшение отношений между Москвой и Токио. Хаяси отметил, что работа центров завершится из-за новых условий.

«Японские центры» начали работать в 1994 году. Их цель заключалась в поддержке социально-экономических преобразований в России. За годы деятельности они проводили обучающие курсы и организовывали тематические мероприятия, укрепляя связи между странами. Однако теперь Токио решил прекратить их работу.

Одновременно Япония продолжает настаивать на своих претензиях к южным Курильским островам. В ежегодном докладе МИД Японии, известном как «Синяя книга», подчеркивается, что Токио считает острова Итуруп, Кунашир и Шикотан своими «исконными территориями». В документе сказано, что правительство будет добиваться решения вопроса о принадлежности этих территорий и заключения мирного договора с Россией.

Напомним, что отсутствие такого договора связано с разногласиями по Курилам, которые не позволяют Москве и Токио урегулировать отношения после Второй мировой войны.

Россия, в свою очередь, призывает Японию признать итоги Второй мировой войны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на официальном признании Токио результатов войны, включая Акт о капитуляции Японии. По его словам, эти итоги закреплены в Ялтинско-Потсдамской системе миропорядка.

Лавров также подчеркнул, что Россия вместе с союзниками продолжит работу по раскрытию фактов преступлений Японии в 1930—1940-е годы. Он отметил, что эта деятельность включает просветительские и мемориальные мероприятия.

В самой Японии звучат мнения о необходимости поддерживать диалог с Россией. Газета Mainichi опубликовала статью, в которой сказано, что Токио не может позволить себе полный разрыв отношений с Москвой. Россия остается важным соседом, и с ней нужно обсуждать такие вопросы, как импорт природного газа и сотрудничество в рыболовстве. Обозреватель издания подчеркнул, что Японии важно сохранить рабочие контакты с Россией, несмотря на разногласия.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше