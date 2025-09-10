В самой Японии звучат мнения о необходимости поддерживать диалог с Россией. Газета Mainichi опубликовала статью, в которой сказано, что Токио не может позволить себе полный разрыв отношений с Москвой. Россия остается важным соседом, и с ней нужно обсуждать такие вопросы, как импорт природного газа и сотрудничество в рыболовстве. Обозреватель издания подчеркнул, что Японии важно сохранить рабочие контакты с Россией, несмотря на разногласия.