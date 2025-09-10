Япония приняла решение закрыть все шесть центров технической помощи, которые поддерживали реформы в России. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. По его словам, причиной стало изменение ситуации в России и ухудшение отношений между Москвой и Токио. Хаяси отметил, что работа центров завершится из-за новых условий.
«Японские центры» начали работать в 1994 году. Их цель заключалась в поддержке социально-экономических преобразований в России. За годы деятельности они проводили обучающие курсы и организовывали тематические мероприятия, укрепляя связи между странами. Однако теперь Токио решил прекратить их работу.
Одновременно Япония продолжает настаивать на своих претензиях к южным Курильским островам. В ежегодном докладе МИД Японии, известном как «Синяя книга», подчеркивается, что Токио считает острова Итуруп, Кунашир и Шикотан своими «исконными территориями». В документе сказано, что правительство будет добиваться решения вопроса о принадлежности этих территорий и заключения мирного договора с Россией.
Напомним, что отсутствие такого договора связано с разногласиями по Курилам, которые не позволяют Москве и Токио урегулировать отношения после Второй мировой войны.
Россия, в свою очередь, призывает Японию признать итоги Второй мировой войны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на официальном признании Токио результатов войны, включая Акт о капитуляции Японии. По его словам, эти итоги закреплены в Ялтинско-Потсдамской системе миропорядка.
Лавров также подчеркнул, что Россия вместе с союзниками продолжит работу по раскрытию фактов преступлений Японии в 1930—1940-е годы. Он отметил, что эта деятельность включает просветительские и мемориальные мероприятия.
В самой Японии звучат мнения о необходимости поддерживать диалог с Россией. Газета Mainichi опубликовала статью, в которой сказано, что Токио не может позволить себе полный разрыв отношений с Москвой. Россия остается важным соседом, и с ней нужно обсуждать такие вопросы, как импорт природного газа и сотрудничество в рыболовстве. Обозреватель издания подчеркнул, что Японии важно сохранить рабочие контакты с Россией, несмотря на разногласия.