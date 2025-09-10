Ричмонд
Магнитная буря накрыла планету: что ожидать в ближайшие часы

Магнитная буря уровня G1 накрыла Землю 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

На Земле 10 сентября 2025 года началась слабая магнитная буря первого уровня G1. Событие развивается на фоне повышенной геомагнитной активности, рост которой был зафиксирован еще утром. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук.

По прогнозам специалистов, геомагнитный фон сохранит повышенные значения до 12 часов дня. В течение этого периода возможны локальные усиления активности до уровня G1-G2. К вечерним часам магнитосфера планеты ожидаемо вернется в спокойное состояние.

Событие характеризуется как глобально слабое. Согласно экспертным оценкам, воздействие на работу космических аппаратов и энергетических систем не прогнозируется. Магнитная буря уровня G1 считается незначительной и не представляет угрозы для технологической инфраструктуры.

Напомним, риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, и магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще по меньшей мере два-три года. По словам экспертов, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.