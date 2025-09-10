«Их опыт нужен республике»: ветеранов СВО в Башкирии намерены привлекать к муниципальной службе

Парламент Башкирии намерен внести изменения в закон «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», которые смягчат требования к образованию, профессиональному опыту и стажу работы для отдельных должностей. Об этом сообщил председатель Государственного Собрания региона Константин Толкачев.
Как отметил спикер Курултая, принятие законопроекта позволит усилить кадровый состав органов местного самоуправления, расширив круг потенциальных участников конкурса для поступления на муниципальную службу. Особые возможности появятся у участников специальной военной операции, которые, утверждает Толкачев, продемонстрировали ключевые для муниципального служащего качества: ответственность, дисциплину, умение работать в команде и достигать поставленных целей.
Председатель Госсобрания отдельно подчеркнул, что такие кадры способны внести свежую струю в работу муниципалитетов и укрепить связь между государством и обществом.
— Их опыт нужен республике, — считает Толкачев.
