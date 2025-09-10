Малыш весом в 4800 граммов стал самым крупным омским младенцем 2024 года

В минздраве также сообщили число преждевременных родов. Там есть положительная динамика: в 2021 году было зафиксировали 1066 таких случаев, в 2022-м — 951, в 2023-м — 760. В прошлом году их число выросло до 831, но за восемь месяцев текущего года показатель лишь в 510 случаев. Что может обозначить снова уменьшение числа преждевременных родов по итогам всего года.