Малыш весом в 4800 граммов стал самым крупным омским младенцем 2024 года

В 2024 году в Омской области родились 797 детей весом более четырех килограммов. Самый крупный новорожденный весил 4800 граммов, что почти в 1,5 раза больше среднего веса детей при рождении.
Об этом сообщил «Ом1» со ссылкой на региональный минздрав. Медики добавляют, что такие дети считаются крупными, их рождение связано с разными факторами: генетической предрасположенностью, особенностями течения беременности, питанием матери, ее здоровьем.
Несмотря на то, что при крупном плоде возможны сложные роды, при грамотном медицинском сопровождении риски становятся минимальными.
В минздраве также сообщили число преждевременных родов. Там есть положительная динамика: в 2021 году было зафиксировали 1066 таких случаев, в 2022-м — 951, в 2023-м — 760. В прошлом году их число выросло до 831, но за восемь месяцев текущего года показатель лишь в 510 случаев. Что может обозначить снова уменьшение числа преждевременных родов по итогам всего года.
Очень гордятся врачи областного перинатального центра примером, когда им удалось выходить ребенка, который родился весом всего 480 граммов. То есть в 10 раз легче самого крупного за год. Это был один из самых низких показателей в истории области, успешное выхаживание стало возможно благодаря высокотехнологичной медицине и скоординированной хорошей работе медиков.
