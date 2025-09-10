39 кг странной семги нашли у волгоградского производителя

— Так, из сырья — теша и хребты радужной форели (54,5 кг) — были изготовлены брюшки семги холодного копчения (39,8 кг). Данный факт говорит о том, что тип сырья не соответствует типу выработанной продукции, так как рыба «семга» в сырье не указана, — сообщили в межрегиональном управлении ведомства.