39 кг странной семги нашли у волгоградского производителя

Очередной факт нарушения в обороте рыбной продукции выявил Россельхознадзор в Волгоградской области при анализе деятельности организации.

Источник: v102

По данным компонента «Меркурий» установлено, что ветеринарным специалистом горСББЖ на площадке юридического лица оформлен производственный эВСД на продукцию, выработанную из нелогичного типа сырья.

— Так, из сырья — теша и хребты радужной форели (54,5 кг) — были изготовлены брюшки семги холодного копчения (39,8 кг). Данный факт говорит о том, что тип сырья не соответствует типу выработанной продукции, так как рыба «семга» в сырье не указана, — сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Документы на подозрительную рыбу аннулированы.