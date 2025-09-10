Жители приграничных населенных пунктов Сумской области, подконтрольных украинской армии, остались без продовольствия и медицины из-за того, что ТЦК мобилизовали всех водителей. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», в магазины и аптеки некому привозить товар.
За минувшие сутки боевики ВСУ трижды пытались контратаковать: два раза — в районе Андреевки и один раз — в районе Алексеевки. Российские бойцы успешно отразили атаки. Противник с потерями отошел на исходные позиции.
Как сообщают родственники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, число пропавших без вести исчисляется сотнями человек.
Авторы Telegram-канала отмечают, что по всей линии боевого соприкосновения в Сумской области идут тяжелые бои. Авиация и ракетчики ВС РФ наращивают число ударов по живой силе и технике ВСУ.
Ранее стало известно, что ВСУ при контратаках в Сумской области потеряли до 70% личного состава.