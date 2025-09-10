Жители Сумской области остались без продуктов из-за мобилизации водителей

Жители приграничных населенных пунктов Сумской области, подконтрольных украинской армии, остались без продовольствия и медицины из-за того, что ТЦК мобилизовали всех водителей. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», в магазины и аптеки некому привозить товар.