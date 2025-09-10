227 остановок появится в Новосибирске в этом году

В Новосибирске будут установлены два вида остановок: закрытые и открытые.
Активное обновление остановочных комплексов идёт в городе. Специалисты уже заменили 119 старых и повреждённых павильонов, а также устанавливают новые там, где их раньше не было.
В рамках программы будут установлены два вида павильонов: закрытые с боковыми панелями и открытые, о чём сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В ближайшее время в Новосибирске должны установить ещё 227 новых остановок. Подрядчиков выбирают через открытые конкурсы.
Такое обновление городской инфраструктуры поможет сделать пользование общественным транспортом более комфортным и привлекательным для горожан.