Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

227 остановок появится в Новосибирске в этом году

В Новосибирске будут установлены два вида остановок: закрытые и открытые.

В Новосибирске будут установлены два вида остановок: закрытые и открытые.

Активное обновление остановочных комплексов идёт в городе. Специалисты уже заменили 119 старых и повреждённых павильонов, а также устанавливают новые там, где их раньше не было.

В рамках программы будут установлены два вида павильонов: закрытые с боковыми панелями и открытые, о чём сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В ближайшее время в Новосибирске должны установить ещё 227 новых остановок. Подрядчиков выбирают через открытые конкурсы.

Такое обновление городской инфраструктуры поможет сделать пользование общественным транспортом более комфортным и привлекательным для горожан.