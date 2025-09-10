С начала года с пермских «зайцев» взыскали почти 3 миллиона рублей

На сегодняшний день в Перми штраф за проезд «зайцем» составляет 2500 рублей, при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей. По закону у нарушителя есть 60 дней на добровольную оплату штрафа, после чего исполнительный документ о его взыскании передается в региональную службу судебных приставов. Сотрудник ведомства возбуждает исполнительное производство и применяет принудительные меры, например, арест счетов должника в банках. Также, согласно действующему законодательству, не оплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам сроком до 50 часов. Такие санкции предусмотрены ст. 20.25 КоАП РФ, которая применяется к гражданам, уклоняющимся от исполнения административного наказания в виде штрафа.