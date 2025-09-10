Военкомы на Украине мобилизовали водителей и врачей из Сумской области

Действия сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата — прим. «ВМ») привели к тому, что в Сумской области не осталось продуктов и медицинской помощи. Об этом в среду, 10 сентября, рассказал источник в российских силовых структурах.