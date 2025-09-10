Действия сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата — прим. «ВМ») привели к тому, что в Сумской области не осталось продуктов и медицинской помощи. Об этом в среду, 10 сентября, рассказал источник в российских силовых структурах.
— В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК, — отметил он.
Кроме того, источник добавил, что части ВСУ, находящиеся в этих районах, предпочитают бездействовать, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что киевские власти выделили 500 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов США) на проведение экстренной мобилизации. В семи регионах Украины были созданы специальные штабы при областных администрациях.
Депутат Верховной рады Александр Федиенко, в свою очередь, сообщил, что в ВСУ в рамках мобилизации призывают носителей ВИЧ, больных туберкулезом в открытой форме и страдающих другими тяжелыми болезнями людей.