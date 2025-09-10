В Омской области за месяц бесследно исчезли шесть человек

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Омске рассказал в своей официальной группе «ВКонтакте» об итогах своей работы в прошедшем августе.
Как выяснилось, за это время и вплоть до сегодняшнего дня до сих пор остаются не найденными шесть человек. В частности, до сих пор разыскиваются 43-летниц Валентин Сизов, 63-летняя Наталья Кукушкина и 74-летний Олег Алексеев.
В целом за прошедший месяц в отряд поступило 126 заявок на поиск. За это время живыми были найдены 89 человек, погибшими — трое, установлены личности 12 человек, у девятерых потерявшихся нашлись родственники. Семь заявок на поиск не подтвердились.