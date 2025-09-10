На Земле ночью произошла умеренная магнитная буря

Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие отсутствовало в прогнозах — они накануне «были полностью окрашены в зеленые цвета». «По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. Так это или нет, можно будет, вероятно, понять только по результатам детального исследования», — уточняется в сообщении.