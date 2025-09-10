На Земле ночью произошла умеренная магнитная буря

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря уровня G2 была зарегистрирована на Земле в ночь на 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), отметив, что геомагнитная обстановка стабилизировалась.
«В конце суток 9 сентября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля», — говорится в сообщении.
Согласно мониторингу космической погоды, уровень магнитной бури на Земле в ночь на 10 сентября достиг отметки G2 — «умеренно» — по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». В настоящее время геомагнитное поле планеты спокойное.
Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие отсутствовало в прогнозах — они накануне «были полностью окрашены в зеленые цвета». «По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. Так это или нет, можно будет, вероятно, понять только по результатам детального исследования», — уточняется в сообщении.