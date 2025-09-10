Семь машин донского правительства не смогли продать на аукционе

Информация о результатах торгов размещена на официальном портале регионального правительства.
Согласно опубликованным данным, на торги выставили девять автомобилей «Лада 211440» 2011 г. в. Средний пробег хетчбеков составил 325,1 тыс. км. Начальная стоимость лотов находилась в диапазоне от 122,7 до 126,4 тыс. руб.
«Семь машин остались без владельцев из-за малого числа участников торгов. Еще один аукцион не состоялся по причине единственной поданной заявки. Лишь один служебный автомобиль продали за 185,2 тыс. руб.», — уточняется в сообщении.
Как писал ранее «Ъ-Ростов», в июле 2025 года житель Ростовской области приобрел четыре машины общей стоимостью 610,1 тыс. руб. Другой покупатель купил два автомобиля за 238,8 тыс. руб.