Илон Маск подвинется: раскрыто имя главного конкурента американского миллиардера

Его капитал вырос до 364 миллиардов долларов, что меньше, чем у Маска, чье состояние оценивается в 384 миллиарда, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Если прибыль Эллисона останется на том же уровне к началу торгов в среду, индекс зафиксирует рекордный однодневный прирост.