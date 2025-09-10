Ричмонд
Илон Маск подвинется: раскрыто имя главного конкурента американского миллиардера

У Илона Маска появился конкурент в борьбе за звание богатейшего человека в мире.

Источник: Комсомольская правда

Американскому бизнесмену Илону Маску придется подвинуться. Оказывается, у него появился конкурент в звании самого богатого человека в мире. Им является бизнесмен Ларри Эллисон. Об этом пишет издание Bloomberg.

Его активы увеличились на 70 миллиардов долларов после публикации квартальных результатов Oracle Corp., которые превзошли ожидания аналитиков. Компания также заявила, что в будущем прогнозирует ещё более значительный рост.

Его капитал вырос до 364 миллиардов долларов, что меньше, чем у Маска, чье состояние оценивается в 384 миллиарда, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Если прибыль Эллисона останется на том же уровне к началу торгов в среду, индекс зафиксирует рекордный однодневный прирост.

Ранее KP.RU сообщил, что Маск хочет перенаправить свои силы на политику. Ради этого он создал свою политическую партию.

